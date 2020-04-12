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14:13   12 Апреля 2020
Экономика

Аналитики спрогнозировали курс доллара после соглашения ОПЕК+

Аналитики спрогнозировали курс доллара после соглашения ОПЕК+

Биржевой курс рубля в конце текущей недели укреплялся по отношению к доллару и евро, позитивно реагируя на заключенную в формате ОПЕК+ сделку по снижению нефтедобычи.

Елизавета Наумова из Альфа-банка отметила, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достигнутые договоренности успехом для всех заинтересованных сторон, иначе глобальная экономика погрузилась бы в хаос. Однако драйвером для российской валюты послужили и слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, допустившей понижение ключевой ставки. Рынок интерпретирует это как стимул со стороны денежно-кредитной политики в условиях борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19.

Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал" также упомянул такой фактор, как сохранение аппетитов инвесторов к рисковым активам на большинстве валютных площадок. Однако в целом торговая активность в пятницу была очень низкой из-за закрытия большинства западных бирж, так что 13 апреля рубль может продолжить рост в обеих валютных парах. Дмитрий Бабин из "БКС Брокер" согласен с тем, что рубль продолжит отвоевывать позиции: доллар закрепится ниже отметки 73,50 рубля, а евро упадет ниже уровня 80 рублей.

Между тем независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов не спешит однозначно прогнозировать, как будет чувствовать себя рубль.

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Автор: Руслан Неглинный
#доллар #рубль #курс рубля #курс доллара

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