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14:01   12 Апреля 2020
Общество

Полиция Москвы составила более 1300 протоколов за нарушение социальной дистанции

Полиция Москвы составила более 1300 протоколов за нарушение социальной дистанции

Полицейские Москвы 11 апреля составили 1358 протоколов за выявленные нарушения социальной дистанции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Работа проводилась правоохранителями вместе с сотрудниками Объединения административно-технических инспекций и департамента торговли. Протоколы составлялись в рамках ст. 3.18.1 КоАП Москвы.

Речь идет о случаях, когда люди собирались в группы или были на улице без одной из веских причин, предусмотренных указом главы города. В качестве таковых могут быть поход за продуктами питания, лекарствами, в медицинское учреждение, прогулка с собакой и вынос бытовых отходов.

Кроме того, были выписаны штрафы 18 торговым предприятиям, также нарушившим правила социальной дистанции. За время действия ограничений к административной ответственности привлекли 30 зараженных коронавирусом. Все они нарушили карантин.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #нарушения #коронавирус

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