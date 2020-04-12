Полиция Москвы составила более 1300 протоколов за нарушение социальной дистанции

Полицейские Москвы 11 апреля составили 1358 протоколов за выявленные нарушения социальной дистанции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Работа проводилась правоохранителями вместе с сотрудниками Объединения административно-технических инспекций и департамента торговли. Протоколы составлялись в рамках ст. 3.18.1 КоАП Москвы.

Речь идет о случаях, когда люди собирались в группы или были на улице без одной из веских причин, предусмотренных указом главы города. В качестве таковых могут быть поход за продуктами питания, лекарствами, в медицинское учреждение, прогулка с собакой и вынос бытовых отходов.

Кроме того, были выписаны штрафы 18 торговым предприятиям, также нарушившим правила социальной дистанции. За время действия ограничений к административной ответственности привлекли 30 зараженных коронавирусом. Все они нарушили карантин.