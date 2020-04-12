Ситуация в Сирии: провал боевиков в Дамаске, ликвидация курдов в Алеппо

Правительственные силы в Дамаске продемонстрировали серьезный успех в противостоянии джихадистам, устраивавшим теракты в столице Сирии.

Несмотря на стремление боевиков разного рода незаконных вооруженных формирований дестабилизировать ситуацию в Сирии, правительственные силы продолжают наводить порядок в своей собственной стране. Так, согласно сообщению «Федерального агентства новостей», ссылающегося на арабские источники, боевиков, готовивших новые теракты в городе Дамаск, ждал провал. Источником отмечается, что недавно сотрудникам службы безопасности страны удалось арестовать четырех джихадистов, «которые пытались установить самодельные бомбы». Затем на место готовящегося теракта прибыли саперы, которые обезвредили самодельное взрывное устройство (СВУ). Задержанных уже допросили. Они сознались в причастности к терактам, которые произошли за последнее время в столице с использованием заминированных транспортных средств.

В издании отмечается, что ранее, 30 марта, в результате подрыва СВУ к западу от столицы был убит ребенок. В ходе аналогичного теракта у дворца бракосочетаний в районе Аль-Меззе 10 февраля тяжелое ранение получил один мирный житель.

Одновременно с этим в провинции Алеппо протурецким силам из «Сирийской национальной армии» (СНА) удалось ликвидировать группу курдских боевиков. По сообщению ФАН, представители СНА выступили с «заявлением о ликвидации пяти членов «Отрядов народной самообороны» (YPG) у деревни Басуфан». Помимо этого турецкие войска обстреляли из ракетных установок позиции курдских боевиков у поселений Харбуль и Джира аль-Самук.

В свою очередь, силы YPG атаковали штаб-квартиру турецких войск, расположенную в поселке Бюльбюль. На тот момент там находились бойцы протурецких вооруженных формирований. В результате нападения три члена СНА были убиты, и еще один был ранен.

Ранее боевики на северо-западе Сирии устроили ряд провокаций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.