Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Полиция Москвы составила более 1300 протоколов за нарушение социальной дистанции

Полиция Москвы составила более 1300 протоколов за нарушение социальной дистанции

 Россиян предупредили об аномальных холодах на юге страны

Россиян предупредили об аномальных холодах на юге страны
Глава МИД ФРГ призвал ЕС переосмыслить бюджет на ближайшие семь лет

Глава МИД ФРГ призвал ЕС переосмыслить бюджет на ближайшие семь лет

 Путин утвердил членов Общественной палаты РФ

Путин утвердил членов Общественной палаты РФ
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
Полиция Москвы составила более 1300 протоколов за нарушение социальной дистанции

Полиция Москвы составила более 1300 протоколов за нарушение социальной дистанции

 Россиян предупредили об аномальных холодах на юге страны

Россиян предупредили об аномальных холодах на юге страны
Глава МИД ФРГ призвал ЕС переосмыслить бюджет на ближайшие семь лет

Глава МИД ФРГ призвал ЕС переосмыслить бюджет на ближайшие семь лет

 Путин утвердил членов Общественной палаты РФ

Путин утвердил членов Общественной палаты РФ
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
13:46   12 Апреля 2020
Политика

Глава МИД ФРГ призвал ЕС переосмыслить бюджет на ближайшие семь лет

Глава МИД ФРГ призвал ЕС переосмыслить бюджет на ближайшие семь лет

Глава Федеративной Республики Германия Хайко Маас призвал Евросоюз перераспределить средства из бюджета на следующие семь лет.

По словам Мааса, Евросоюз должен преодолеть экономический кризис, который вызвала пандемия коронавируса, без ущерба себе, пишет ТАСС.

Маас считает, что Европе следует акцентировать внимание на инвестирование в деятельность по защите климата и улучшение системы здравоохранения.

Глава МИД призвал европейские страны вынести урок из сложившейся ситуации и вернуться на мировую арену с новыми методами борьбы с эпидемией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#евросоюз #фрг #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...