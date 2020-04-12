Глава МИД ФРГ призвал ЕС переосмыслить бюджет на ближайшие семь лет

Глава Федеративной Республики Германия Хайко Маас призвал Евросоюз перераспределить средства из бюджета на следующие семь лет.

По словам Мааса, Евросоюз должен преодолеть экономический кризис, который вызвала пандемия коронавируса, без ущерба себе, пишет ТАСС.

Маас считает, что Европе следует акцентировать внимание на инвестирование в деятельность по защите климата и улучшение системы здравоохранения.

Глава МИД призвал европейские страны вынести урок из сложившейся ситуации и вернуться на мировую арену с новыми методами борьбы с эпидемией.