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13:43   12 Апреля 2020
Политика

Песков назвал общение с людьми приоритетом в работе Путина

Песков назвал общение с людьми приоритетом в работе Путина

Российский лидер Владимир Путин считает общение с людьми своей приоритетной задачей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что невозможность общения в настоящее время никак не отразилась на рабочем графике главы государства.

Из-за пандемии COVID-19, в целях безопасности президента России, Владимир Путин осуществляет все рабочие контакты посредством видеосвязи. Кроме того, как не раз заявляли в Кремле, российский лидер регулярно проходит тестирование на наличие коронавируса нового типа. Аналогичной процедуре подвергается и все близкое окружение президента. Песков ранее отмечал, что плотный рабочий график Путина лучше всего свидетельствует о его отменном самочувствии. 

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #песков

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