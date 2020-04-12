Советник гендиректора РКК "Энергия" назвал главные задачи российской космонавтики

Планами отечественной космонавтики на текущее десятилетие поделился дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК "Энергия", председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полетов Александр Александров.

Одной из двух главных задач, по его словам, является создание нового сверхтяжелого носителя. Наши инженеры в свое время разработали ракету-носитель Н-1, предназначавшуюся для полетов к Марсу и Венере. Эта программа могла стать основой будущих грандиозных открытий, но, к сожалению, ее закрыли.

Кроме того, Россия нуждается в новом космическом корабле — как бы ни был хорош надежный, проверенный временем "Союз", нужно двигаться вперед. В следующем году, когда мы будем отмечать 60-летие полета человека в космос, важно получить первые результаты в решении этих задач, цитирует Александрова "Народные новости".

Перспективы российской и мировой космонавтики ранее в рамках онлайн-конференции обсудили Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН).