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13:27   12 Апреля 2020
Политика

Корейба назвал Украину и Белоруссию буферной зоной между Россией и Европой

Корейба назвал Украину и Белоруссию буферной зоной между Россией и Европой

Белоруссия и Украина занимают особое положение в Европе, что может сказаться на жизнеспособности государств. Об этом заявил польский политолог Якуб Корейба.

Эксперт отметил, что названные страны выступают в качестве буферной зоны, разделяющей Россию и государства Европы. В качестве территории повышенной опасности политолог назвал направление Нарва — Одесса.

Корейба подчеркнул, что если в отношениях ряда государств европейского региона будет наблюдаться политический кризис, его последствия заметнее всего отразятся на Украине и Белоруссии.

По мнению политолога, для обеспечения мира в регионе необходимо создать независимые политические структуры. Функция последних должна быть сдерживающей от натиска как с одной, так и с другой стороны. Иными словами, Белоруссия и Украина до сих пор существуют благодаря своему "буферному" положению, пишет "Политэксперт".

В других условиях, полагает политолог, названные страны не смогли бы функционировать, так как являются наглядным примером плохой жизни граждан, несмотря на имеющийся в государствах потенциал для развития.

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Автор: Василий Пименов
#россия #европа #украина #белоруссия #корейба

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