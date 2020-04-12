Медведев назвал Россию лидером в области космических исследований

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил сотрудников российской космической индустрии с Днем космонавтики.

Медведев в своем поздравлении заявил, что Россия является лидером в космических исследованиях, которые подразумевают активную работу в направлении расширения знаний о Земле, пишет ТАСС.

По мнению Медведева, Россия остается в числе лидеров в космической отрасли благодаря наличию современных технологий.

Бывший премьер добавил, что Россия очень ценит труд сотрудников космической отрасли, который способствует укреплению международных отношений и развитию мировой науки.