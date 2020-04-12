Россиян предупредили об аномальных холодах на юге страны

Температура ниже нормы ожидается в ближайшие дни в трех регионах России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Романа Вильфанда температура воздуха в Ставрополье, Ростовской области и Краснодарском крае опуститься на 2-4 градуса ниже нормы. А в понедельник, 13 апреля, столбики термометров покажут на 4 градуса ниже своей нормальной отметки. Во вторник и среду погода нормализуется. Однако в четверг повторится сценарий понедельника.

Накануне специалист поведал о погоде в столице на ближайшую неделю. По его словам, Москву ждет значительное потепление. В воскресенье столбики термометров поднимутся до 5–7 градусов тепла. В понедельник температура поднимется до плюс 15 градусов. Однако затем обратно похолодает до 6 градусов со знаком плюс.

Роман Вильфанд сообщил, что сухая и жаркая погода способна снизить распространение коронавирусной инфекции в мире. Доктор биологических наук Анча Баранова также отмечает, что влияние высокой температуры способно снизить распространение вируса. Она выразила мнение, что в прохладном и влажном месте вирус имеет способность сохраняться дольше.