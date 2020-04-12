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12:56   12 Апреля 2020
Политика

Украина намерена построить военно-морскую базу в Бердянске

Украина намерена построить военно-морскую базу в Бердянске

Президенту Украины Владимиру Зеленскому представили проект военно-морской базы, которую планируют построить на Азовском море в Бердянске к 2021 году.

Новая база будет рассчитана в общей сложности на 500 человек. Там будут расположены склады с военно-морским обеспечением, пишет РИА Новости.

В 2020 году планируется составить документы по инфраструктуре объекта и передать их Министерству обороны, а также отремонтировать проблемные зоны. В следующем году построят жилье для военнослужащих и причалы.

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Автор: Руслан Неглинный
#азовское море #вмс украины #бердянск

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