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11:50   12 Апреля 2020
Общество

МВД предупредило россиян о фейковой рассылке СМС о штрафах за нарушение самоизоляци

МВД предупредило россиян о фейковой рассылке СМС о штрафах за нарушение самоизоляци

Рассылка сообщений о "фактах нарушения самоизоляции" с требованиями уплатить штраф являются обманом, предупреждает МВД России.

Ведомство утверждает, что такая рассылка, которая активно распространяется в социальных сетях, является фейком.

Правоохранители призывают не верить фейковой СМС-рассылке, где говорится о нарушении человеком карантина. Злоумышленники в таких сообщениях требуют уплатить штраф в четыре тысячи рублей по номеру телефона через терминал.

Как сообщалось, Следственный комитет РФ возбудил еще три уголовных дела по фактам распространения фейков о вирусе. Антироссийское издание "Эхо Москвы" ранее публиковало фейк о "слежке за москвичами" в период распространения COVID-19.

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Автор: Руслан Неглинный
#мвд #предупреждение #фейки

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