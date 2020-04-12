Соловьев раскритиковал комментатора Уткина за высказывание о России

Телеведущий Владимир Соловьев оценил высказывание бывшего спортивного комментатора Василия Уткина о России. Уткин сказал, что ему не нужно такое государство, как РФ сейчас.

Соловьев считает Уткина несчастным человеком, который провалил свою карьеру в журналистике. Также в интервью "Царьграду" телеведущий отметил, что Уткину нужна помощь психиатра. Отдельно он прошелся по внешнему виду спортивного эксперта, который "выглядит тяжело и глубоко больным".

Такой человек, как Уткин, не способен никого дискредитировать, тем более если речь идет о стране или о журналистике. Этот человек представляет из себя жалкое подобие некогда способного журналиста, спортивного комментатора. Известный ведущий предположил, что его коллеге необходимо заменить таблетки, так как нынешние уже не помогают.