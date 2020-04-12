Решение стран ОПЕК+ о согласовании новой сделки является выдающимся достижением. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил организацию с успешным соглашением и выразил надежду на стабилизацию мирового энергетического рынка.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро позвонил генеральному секретарю ОПЕК Мохаммеду Баркиндо и поздравил его с успешным согласованием новой сделки стран-нефтеэкспортеров. Решение о сотрудничестве является историческим и открывает возможности стабилизации всемирного энергетического рынка.

Организация достигла выдающихся результатов в сохранении работоспособности индустрии, отметил лидер Венесуэлы.

Эксперты подтверждают, что новая сделка в формате ОПЕК+ стала успехом для России. Москве удалось не только доказать деструктивность политики Саудовской Аравии, но и привлечь к совместной работе крупных игроков нефтяного рынка. Соглашение обсуждалось с США и другими государствами, что позволит начать восстановление цен.