Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МВД предупредило россиян о фейковой рассылке СМС о штрафах за нарушение самоизоляци

МВД предупредило россиян о фейковой рассылке СМС о штрафах за нарушение самоизоляци

 Соловьев раскритиковал комментатора Уткина за высказывание о России

Соловьев раскритиковал комментатора Уткина за высказывание о России
Президент Венесуэлы Мадуро поздравил ОПЕК с заключением исторического соглашения

Президент Венесуэлы Мадуро поздравил ОПЕК с заключением исторического соглашения

 Российские медики за сутки обнаружили свыше двух тысяч пациентов с COVID-19

Российские медики за сутки обнаружили свыше двух тысяч пациентов с COVID-19
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
МВД предупредило россиян о фейковой рассылке СМС о штрафах за нарушение самоизоляци

МВД предупредило россиян о фейковой рассылке СМС о штрафах за нарушение самоизоляци

 Соловьев раскритиковал комментатора Уткина за высказывание о России

Соловьев раскритиковал комментатора Уткина за высказывание о России
Президент Венесуэлы Мадуро поздравил ОПЕК с заключением исторического соглашения

Президент Венесуэлы Мадуро поздравил ОПЕК с заключением исторического соглашения

 Российские медики за сутки обнаружили свыше двух тысяч пациентов с COVID-19

Российские медики за сутки обнаружили свыше двух тысяч пациентов с COVID-19
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
11:29   12 Апреля 2020
Экономика

Президент Венесуэлы Мадуро поздравил ОПЕК с заключением исторического соглашения

Президент Венесуэлы Мадуро поздравил ОПЕК с заключением исторического соглашения

Решение стран ОПЕК+ о согласовании новой сделки является выдающимся достижением. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил организацию с успешным соглашением и выразил надежду на стабилизацию мирового энергетического рынка.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро позвонил генеральному секретарю ОПЕК Мохаммеду Баркиндо и поздравил его с успешным согласованием новой сделки стран-нефтеэкспортеров. Решение о сотрудничестве является историческим и открывает возможности стабилизации всемирного энергетического рынка. 

Организация достигла выдающихся результатов в сохранении работоспособности индустрии, отметил лидер Венесуэлы.

Эксперты подтверждают, что новая сделка в формате ОПЕК+ стала успехом для России. Москве удалось не только доказать деструктивность политики Саудовской Аравии, но и привлечь к совместной работе крупных игроков нефтяного рынка. Соглашение обсуждалось с США и другими государствами, что позволит начать восстановление цен.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#венесуэла #мадуро #цены на нефть

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...