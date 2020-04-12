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11:14   12 Апреля 2020
Общество

Украина может передать свою систему здравоохранения под управление США

Украина может передать свою систему здравоохранения под управление США

Украинские власти могут провести реформу здравоохранения по запросу США. Американское агентство по международному развитию планирует собрать информацию по Украине для введения новой системы медицинского обслуживания.

Американцы собираются получить информацию об украинском здравоохранении для проведения реформы, которая направлена на повышение качества предоставляемых услуг. Об этом рассказывается в статье ФАН. Многие эксперты сходятся во мнении, что реформа разрушит то, что сейчас хоть как-то действует в стране.

Украинский депутат Наталья Королевская отметила, что огромное количество медиков уже покинули страну. Это привело к повышению смертности. Также отмечается критическая ситуация с распространением СПИДа, ВИЧ и гепатитов.

Американцы рассматривают украинскую систему здравоохранения исключительно как возможность заработка. Такого мнения придерживается старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Реформа здесь представляет способ борьбы за рынок.

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Автор: Илья Романович
#сша #украина #реформа

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