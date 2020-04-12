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11:12   12 Апреля 2020
Политика

Российские медики за сутки обнаружили свыше двух тысяч пациентов с COVID-19

Российские медики за сутки обнаружили свыше двух тысяч пациентов с COVID-19

Врачи в РФ выявили более двух тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки, заявили в оперштабе.

Известно, что общее количество пациентов с COVID-19 в России составило 15 770 человек. Согласно информации оперативного штаба, 1 291 пациент успешно поборол заболевание. 

Низкие темпы распространения коронавирусной инфекции в РФ обусловлены своевременными и эффективными мерами властей по борьбе с заболеванием. В то же время в Европе ситуация по-прежнему остается крайне неблагоприятной. Самое большое количество зараженных COVID-19 наблюдается в Соединенных Штатах Америки, куда Россией уже была направлена гуманитарная помощь. Также правительство РФ отправило самолеты с медиками и оборудованием в Италию и Сербию.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #коронавирус #COVID-19

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