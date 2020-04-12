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10:18   12 Апреля 2020
Политика

Львовский журналист с юмором отнесся к "украинской Кубани"

Львовский журналист с юмором отнесся к "украинской Кубани"

Националисты Украины не оставляют мечты о том, что им удастся создать империю, простирающуюся от Карпат до Кавказа и включающую регионы РФ, в том числе Кубань. Их пыл остудил тележурналист из Львова Остап Дроздов.

Дроздов отметил, что всегда с юмором относился к подобному, потому что не существует таких возможностей, чтобы покрыть собой все названное пространство. Он сравнил Украину с одеялом, из-под которого торчат то дурно пахнущие ноги, то другие части тела. И эти части вылезают в "русский мир", пишет ФАН. По словам телеведущего, Киеву следует разобраться прежде всего с собой.

Вместе с этим Дроздов указал на то, что у России есть возможности для подобного, так как страна руководствуется православными традициями, существующими вне государственных рамок. Все строится на носителях русского языка. Украинский журналист подчеркнул, что "русский мир" существует и появляется там, где уже есть русскоязычные. Именно поэтому идея РФ сильнее.

По мнению львовского телеведущего, идеи об "украинской Кубани" не вызывают ничего, кроме смеха.

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Автор: Василий Пименов
#кубань #украина #дроздов #русский мир

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