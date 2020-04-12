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 Число излечившихся от коронавируса москвичей выросло до 687

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10:11   12 Апреля 2020
Политика

Число излечившихся от коронавируса москвичей выросло до 687

Число излечившихся от коронавируса москвичей выросло до 687

Почти 190 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего выздоровели 687 человек. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев заражения коронавирусом в 52 городах страны. Общее число больных выросло до 15 770 человек. 

Лидером по заболеваемости остается Москва, где выявлено 1306 человек с диагнозом COVID-19. Далее — Московская область, в которой обнаружено 278 больных. На третьем месте оказался Санкт-Петербург с 69 пациентами. 

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Москве наблюдается тяжелая ситуация в связи с коронавирусом. Он заявил, что больницы работают в авральном режиме. Большая нагрузка также легла на здравоохранение Санкт-Петербурга.

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Автор: Яна Либерман
#москва #россия #коронавирус

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