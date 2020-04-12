Немецкий журналист призвал Германию налаживать отношения с Россией

Евросоюз должен налаживать отношения с Россией и избавиться от диктата США. Об этом написал немецкий журналист Мориц Эндерс в издании для Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Сейчас в мире происходят серьезные геополитические изменения, их ускоряет пандемия COVID-19. Автор считает, что в скором времени мир разделится на две части — восточную и западную, поддерживающие, соответственно, Китай и США. Это плохо отразится на Европейском союзе и, в первую очередь, на Германии.

Для того, чтобы сохранить свою экономическую независимость, страны должны развивать и евро, и свою национальную валюту. А чтобы чувствовать себя безопасно, необходимо налаживать сотрудничество не только с США, но и с Россией. По мнению Морица Эндерса, пора уже начинать "строить не только немецко-французскую, но и немецко-российскую дружбу", которая, возможно, станет "опорой для мира в Европе".