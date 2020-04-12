Экс-глава минюста Украины уличила Зеленского в бездействии во время пандемии COVID-19

Украинский президент Владимир Зеленский занимается выпуском роликов для телевидения, вместо того, чтобы противодействовать последствиям коронавируса, считает экс-глава Министерства юстиции Украины Елена Лукаш.

По словам экс-главы минюста, правительство Украины делает все, чтобы раздражать народ, принимая ненужные законопроекты и проводя бессмысленные заседания, которые не решают главные экономические проблемы в стране. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Лукаш призвала власти принять решительные меры против пандемии коронавируса в стране и компенсировать людям все расходы, которые они совершали для организации противоэпидемиологических мероприятий.