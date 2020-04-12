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Экс-глава минюста Украины уличила Зеленского в бездействии во время пандемии COVID-19

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9:27   12 Апреля 2020
Политика

Экс-глава минюста Украины уличила Зеленского в бездействии во время пандемии COVID-19

Экс-глава минюста Украины уличила Зеленского в бездействии во время пандемии COVID-19

Украинский президент Владимир Зеленский занимается выпуском роликов для телевидения, вместо того, чтобы противодействовать последствиям коронавируса, считает экс-глава Министерства юстиции Украины Елена Лукаш.

По словам экс-главы минюста, правительство Украины делает все, чтобы раздражать народ, принимая ненужные законопроекты и проводя бессмысленные заседания, которые не решают главные экономические проблемы в стране. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Лукаш призвала власти принять решительные меры против пандемии коронавируса в стране и компенсировать людям все расходы, которые они совершали для организации противоэпидемиологических мероприятий.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #зеленский #коронавирус

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