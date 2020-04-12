Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ведущий эпидемиолог КНР спрогнозировал пик пандемии COVID-19

Ведущий эпидемиолог КНР спрогнозировал пик пандемии COVID-19

 Россияне вылетели из Токио в Москву

Россияне вылетели из Токио в Москву
Экс-глава минюста Украины уличила Зеленского в бездействии во время пандемии COVID-19

Экс-глава минюста Украины уличила Зеленского в бездействии во время пандемии COVID-19

 Сатановский считает эффективным "американский сценарий" в ситуации с памятником Коневу

Сатановский считает эффективным "американский сценарий" в ситуации с памятником Коневу
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
Ведущий эпидемиолог КНР спрогнозировал пик пандемии COVID-19

Ведущий эпидемиолог КНР спрогнозировал пик пандемии COVID-19

 Россияне вылетели из Токио в Москву

Россияне вылетели из Токио в Москву
Экс-глава минюста Украины уличила Зеленского в бездействии во время пандемии COVID-19

Экс-глава минюста Украины уличила Зеленского в бездействии во время пандемии COVID-19

 Сатановский считает эффективным "американский сценарий" в ситуации с памятником Коневу

Сатановский считает эффективным "американский сценарий" в ситуации с памятником Коневу
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
9:14   12 Апреля 2020
Общество

Ведущий эпидемиолог КНР спрогнозировал пик пандемии COVID-19

Ведущий эпидемиолог КНР спрогнозировал пик пандемии COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции продолжит развиваться в мире в присущем ей темпе на протяжении, как минимум, следующих двух недель, заметил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.

Дать точный прогноз об уровне заболеваемости в мире сложнее, чем в Китае. Другие страны имеют много непредвиденных факторов, которых нет в КНР. В том случае, если пандемия продолжит развиваться в рамках нынешнего сценария, то до переломного момента осталось около двух недель, заявил медик в интервью "Жэньминь жибао".

В сложившейся ситуации большую роль вынужденные ограничительные меры, вводимые правительствами государств. Чем жестче они будут, тем быстрее распространение COVID-19 пойдет на спад, подытожил Наньшань. Примером является сильно пострадавший от инфекции север Италии. В маленьких провинциальных городках введены дополнительные ограничения, которые наглядно влияют на статистику заболеваемости в одной стране.

Промывание носа не самый лучший способ защиты от коронавирусной инфекции, заметил отоларинголог Иван Лесков. Процедура может оказаться не самой эффективной из-за того, что в соплях присутствует много полезных для организма веществ. Поэтому стоит обратить внимание на другие меры защиты – тщательное мытье рук и ношение защитной маски при выходе на улицу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#прогноз #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...