Россияне вылетели из Токио в Москву

Вывозной рейс Токио-Москва вылетел из Японии. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из токийского аэропорта Ханэда.

Рейсом вылетели 179 граждан Российской Федерации. Около 400 россиян остаются в Японии на сегодняшний день, по данным посольства России. 27 марта РФ прекратила чартерное и регулярное авиасообщение с другими странами на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Вывозные, гуманитарные и санитарные рейсы, транзитные полеты с посадкой для дозаправки на территории страны, перегоны пустых самолетов для технического обслуживания, а также полеты, которые осуществляются по отдельным решениям правительства составляют исключение.

Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф. В Российской Федерации зафиксировано по последним данным 13 584 случаев заболевания коронавирусом нового типа, умерли 106 человек.