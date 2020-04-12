Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ведущий эпидемиолог КНР спрогнозировал пик пандемии COVID-19

Ведущий эпидемиолог КНР спрогнозировал пик пандемии COVID-19

 Россияне вылетели из Токио в Москву

Россияне вылетели из Токио в Москву
Экс-глава минюста Украины уличила Зеленского в бездействии во время пандемии COVID-19

Экс-глава минюста Украины уличила Зеленского в бездействии во время пандемии COVID-19

 Сатановский считает эффективным "американский сценарий" в ситуации с памятником Коневу

Сатановский считает эффективным "американский сценарий" в ситуации с памятником Коневу
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
Ведущий эпидемиолог КНР спрогнозировал пик пандемии COVID-19

Ведущий эпидемиолог КНР спрогнозировал пик пандемии COVID-19

 Россияне вылетели из Токио в Москву

Россияне вылетели из Токио в Москву
Экс-глава минюста Украины уличила Зеленского в бездействии во время пандемии COVID-19

Экс-глава минюста Украины уличила Зеленского в бездействии во время пандемии COVID-19

 Сатановский считает эффективным "американский сценарий" в ситуации с памятником Коневу

Сатановский считает эффективным "американский сценарий" в ситуации с памятником Коневу
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
8:52   12 Апреля 2020
Общество

Россияне вылетели из Токио в Москву

Россияне вылетели из Токио в Москву

Вывозной рейс Токио-Москва вылетел из Японии. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из токийского аэропорта Ханэда.

Рейсом вылетели 179 граждан Российской Федерации. Около 400 россиян остаются в Японии на сегодняшний день, по данным посольства России. 27 марта РФ прекратила чартерное и регулярное авиасообщение с другими странами на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Вывозные, гуманитарные и санитарные рейсы, транзитные полеты с посадкой для дозаправки на территории страны, перегоны пустых самолетов для технического обслуживания, а также полеты, которые осуществляются по отдельным решениям правительства составляют исключение. 

Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф. В Российской Федерации зафиксировано по последним данным 13 584 случаев заболевания коронавирусом нового типа, умерли 106 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#япония #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...