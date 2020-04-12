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8:47   12 Апреля 2020
Общество

Вирусолог Зуев дал прогноз окончания пандемии COVID-19 в России

Вирусолог Зуев дал прогноз окончания пандемии COVID-19 в России

Пандемия новой инфекции в РФ закончится не раньше июня. Об этом сообщил главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

Ученый отметил, что, если россияне сократят контакты друг с другом и не произойдут серьезные врачебные ошибки, то только к началу июля пандемия завершится, передает ФАН.

В России происходит рост заболеваемости, поэтому он уточнил, что ждать спада весной не стоит. Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила о прогнозах развития заболеваемости коронавируса нового типа.

Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф. По последним данным оперативного штаба в Российской Федерации зафиксировано 13 584 случаев заболевания COVID-19, 1 045 человек выздоровело.

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Автор: Борис Нестеров
#пандемия #коронавирус #COVID-19

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