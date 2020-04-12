Переброшенные в Италию российские врачи круглосуточно лечат пациентов с COVID-19

Российские врачи круглосуточно оказывают помощь итальянским коллегам по приему и лечению пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, в полевом госпитале в Бергамо. Об этом сообщает Минобороны России.

Соответствующую информацию передает РИА Новости со ссылкой на заявление оборонного ведомства. По данным издания, содействие медикам Италии оказывают 32 российских специалиста, в частности военные врачи и медицинские сестры. В данный момент на территории полевого госпиталя находится 24 пациента, инфицированных COVID-19.

"Уже имеется положительный опыт и четыре пациента, у которых болезнь протекала в легкой форме, выписаны из госпиталя", — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Информируется, что все специалисты интернациональных медицинских бригад успешно завершили подготовку в итальянской больнице имени Папы Джованни 23-ого. Минобороны России также отметило, что все объекты полностью соответствуют нормам укомплектованности.