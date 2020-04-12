Сатановский считает эффективным "американский сценарий" в ситуации с памятником Коневу

Снос памятника советскому маршалу Коневу в Праге не должен остаться без ответа, считает политолог и востоковед Евгений Сатановский. В качестве ответных мер он предложил задействовать "американский сценарий".

Сатановский отметил, что сначала можно объявить преступниками тех, кто несет ответственность за действия в отношении памятника. Дальше он предлагает действовать так, как обычно в этой ситуации поступают американцы – назначать за их головы награды и производить трансграничные операции по захвату. Информацией об этом поделилось издание "ПолитПазл".

Политолог напомнил, что благодаря маршалу Коневу при проведении военной операции по освобождению Праги один из красивейших городов Европы почти не пострадал.В Минобороны Чехии ранее заявили, что не могут отдать снесенный памятник России, потому что он принадлежит властям района Прага 6, которые и распорядились демонтировать монумент.