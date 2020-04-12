Зеленский заявил, что он устал бороться с COVID-19

Борьба с распространением коронавируса отнимает много сил, признался президент Украины Владимир Зеленский.

Борьба с коронавирусом нового типа утомила Зеленского, но не сломила, сообщил президент подписчикам в социальной сети Instargam. Также украинский лидер заявил, что несмотря на усталость он будет продолжать предотвращать распространение коронавируса.

Политик перечислил меры, которые Украина принимает, чтобы сдержать массовое заболевание вирусом. Государство направило самолеты в Республику Корею и Китай, чтобы привезти туда "все необходимое". Украина наращивает собственное изготовление защитных масок, отметил президент.

Вспышка COVID-19 была объявлена пандемией 11 марта Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В мире зафиксировано более 1.5 миллиона случаев заражения коронавирусом нового типа, по последним данным ВОЗ, больше 92,7 тысячи человек погибли.