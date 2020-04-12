Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ведущий эпидемиолог КНР спрогнозировал пик пандемии COVID-19

Ведущий эпидемиолог КНР спрогнозировал пик пандемии COVID-19

 Россияне вылетели из Токио в Москву

Россияне вылетели из Токио в Москву
Экс-глава минюста Украины уличила Зеленского в бездействии во время пандемии COVID-19

Экс-глава минюста Украины уличила Зеленского в бездействии во время пандемии COVID-19

 Сатановский считает эффективным "американский сценарий" в ситуации с памятником Коневу

Сатановский считает эффективным "американский сценарий" в ситуации с памятником Коневу
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
Ведущий эпидемиолог КНР спрогнозировал пик пандемии COVID-19

Ведущий эпидемиолог КНР спрогнозировал пик пандемии COVID-19

 Россияне вылетели из Токио в Москву

Россияне вылетели из Токио в Москву
Экс-глава минюста Украины уличила Зеленского в бездействии во время пандемии COVID-19

Экс-глава минюста Украины уличила Зеленского в бездействии во время пандемии COVID-19

 Сатановский считает эффективным "американский сценарий" в ситуации с памятником Коневу

Сатановский считает эффективным "американский сценарий" в ситуации с памятником Коневу
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
8:06   12 Апреля 2020
Политика

Литовкин оценил шансы Киева вернуть силой Донбасс

Литовкин оценил шансы Киева вернуть силой Донбасс

Военная техника, размещенная в Донбассе демонстрирует то, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает действия по возвращению региона. Такого мнения придерживается военный эксперт Виктор Литовкин.

Бронетехнику разместили вблизи участков разведения средств и сил в Донбассе, об этом ранее сообщили представители Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Технику расположили в населенных пунктах Станица Луганская, Новозвановка и Золотое.

Киев пытается показать таким образом свою силу, считает Виктор Литовкин. Также он напомнил, что соглашения в Минске – единственный путь решения конфликта в регионе. Эксперт уточнил, что Зеленский на широкомасштабную агрессию против Донбасса не пойдет.

Украина не пытается политическим методом решить вопрос с ЛНР. Об этом заявил официальный представитель региона Родион Мирошник. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#донбасс #украина #лнр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...