Литовкин оценил шансы Киева вернуть силой Донбасс

Военная техника, размещенная в Донбассе демонстрирует то, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает действия по возвращению региона. Такого мнения придерживается военный эксперт Виктор Литовкин.

Бронетехнику разместили вблизи участков разведения средств и сил в Донбассе, об этом ранее сообщили представители Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Технику расположили в населенных пунктах Станица Луганская, Новозвановка и Золотое.

Киев пытается показать таким образом свою силу, считает Виктор Литовкин. Также он напомнил, что соглашения в Минске – единственный путь решения конфликта в регионе. Эксперт уточнил, что Зеленский на широкомасштабную агрессию против Донбасса не пойдет.

Украина не пытается политическим методом решить вопрос с ЛНР. Об этом заявил официальный представитель региона Родион Мирошник.