Власти КНР заявили, что 97 из 99 новых случаев заражения COVID-19 завезены из других стран

Почти все новые случаи заражения коронавирусом, выявленные в Китае за сутки, завезены из других стран, сообщили в Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

Ровно 97 из 99 случаев завезены в Китай из других стран, сообщает RT. Теперь число заболевших коронавирусной инфекцией в стране перевалило за отметку в 82 тыс. Из них более 77 тыс. пациентов выздоровели, более 3 тыс. погибли.

Китай стал первой страной в мире, где был зафиксирован коронавирус нового типа у человека. В конце 2019 года власти КНР сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке COVID-19. Со временем заболевание распространилось по всему Китаю из-за передвижения граждан по стране перед китайским Новым годом. После чего вирус охватил и другие страны мира.