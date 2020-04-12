Пушков уверен в отказе США от претензий на мировую гегемонию после пандемии

Гегемония США в мире уходит в прошлое. Это доказала пандемия коронавирусной инфекции, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Политик прокомментировал статью в китайском издании South China Morning Post, в которой сказано, что реформированием миропорядка после победы над коронавирусом займутся три страны. Речь идет о России, США и Китае.

Пушков согласен, что этот большой треугольник будет играть решающую роль в мире. Информацией об этом он поделился на своей странице в социальной сети Twitter.

"Но США придется отказаться от претензий на мировую гегемонию. Элита США к этому не готова", – подчеркнул сенатор.

Американский сенатор Линдси Грэм ранее возложил ответственность на Китай за летальные случаи из-за коронавируса. Он предложил сурово наказать Пекин.