Российские военные продезинфицировали свыше 50 медучреждений в Сербии

Российские военнослужащие провели дезинфекцию более 50 медицинских учреждений на территории Сербии, тем самым оказав помощь врачам 15-ти населенных пунктов. Информацию об этом передает Минобороны России.

Соответствующие сведения публикует РИА Новости. По данным издания, переброшенные ранее из России специалисты в ходе санитарных мероприятий обработали 25 медицинских объектов, общая площадь которых составила свыше 380 тысяч квадратных метров.

"(Прим. ред. — Также были обработаны) более 20 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 65 тысяч квадратных метров", — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Аналогичные работы были проведены российскими военными в Белграде. Там продезинфицировали 13 городских поликлиник. В настоящее время в городе ведется обследование пациентов с подозрением на заражения коронавирусной инфекцией.