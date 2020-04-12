Академик РАН заявил, что лимон и имбирь не помогут вылечить коронавирус

Имбирь и лимон полезны для защиты организма, но от коронавирусной инфекции они не лечат, сообщил профессор, академик РАН Александр Гинцбург.

Российские поставщики отметили рост продаж лимона и имбиря. Кроме того, повысились цены на эти продукты. Увеличение цен произошло из-за задержки на границах, проблемах с доставкой и повышенного спроса, сообщает iReactor.

Существует определенная польза от продуктов, которые имеют много полимерных соединений и витаминов, заявил профессор. Эти полимерные соединения на поверхности иммунных клеток способны объединять определенные рецепторы, а их объединение – это сигнал для клетки, что нужно вести себя активно. Но даже большое количество таких продуктов не особо эффективны в поддержании иммунитета.

Достоверная и подробная информация о коронавирусной инфекции представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф. По оперативным данным в Российской Федерации проведено более 1,18 млн тестов на COVID-19, зарегистрировано 13 584 случаев заболевания.