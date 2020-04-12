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5:30   12 Апреля 2020
Политика

Трамп обвинил NYT в попытке вернуться в Китай из-за статьи о COVID-19

Трамп обвинил NYT в попытке вернуться в Китай из-за статьи о COVID-19

Причиной недовольства президента США Дональда Трампа газетой The New York Times стала статья о "европейском" происхождении нового коронавируса.

Журналисты NYT несколько дней назад опубликовали статью, основанную на исследовании. В ней говорится, что коронавирус начал распространяться в Нью-Йорке после того, как город посетили туристы из Европы, а не из Азии.

Эта публикация возмутила американского лидера. Он обвинил NYT в попытке вернуться в Китай, который ранее отозвал аккредитации у многих сотрудников газеты. Он назвал журналистов газеты "лживыми", добавив, что Китай "вышвырнул их, как собак", передает ТАСС.

В феврале власти США закрыли въезд в страну для граждан, которые побывали в Китае. Правило не касалось лишь членов семей американцев и владельцев разрешения на постоянное жительство в США. Въезд для европейцев США закрыли лишь в прошлом месяце.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #nyt #коронавирус

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