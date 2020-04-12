"Депутат-каратист" устроил драку в петербургском общепите

Двое мужчин устроили драку в одном из ресторанов сети быстрого питания в Петербурге. В ходе инцидента также пострадали сотрудники заведения.

Прибывшие на место драки сотрудники правоохранительных органов задержали одного из дебоширов. Им оказался 48-летний депутат, продемонстрировавший удостоверение МО "Дворцовый", передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на телеканал "78".

Кроме того, мужчина оказался преподавателем по каратэ. Он решил продемонстрировать правоохранителям удар "вертушка", после чего его доставили в отделение полиции.

Журналисты выяснили, что среди депутатов "Дворцового округа" нет человека с таким именем. Оказалось, что когда-то он был народным избранником в городской Думе Находки.