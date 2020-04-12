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4:33   12 Апреля 2020
Общество

Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики с борта станции

Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики с борта станции

Роскосмос опубликовал в Сети обращение к россиянам от членов экипажа Международной космической станции (МКС). Они поздравили жителей РФ с Днем космонавтики.

С поздравлением к россиянам обратились Иван Вагнер, Олег Скрипочка и Анатолий Иванишин. Скрипочка напомнил, что Юрий Гагарин полетел в космос ровно 59 лет назад и стал первым человеком, кто выбрался на орбиту Земли. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Вагнер добавил, что улыбка Гагарина будет вдохновлять новые поколения космонавтов и астронавтов. Он пожелал россиянам отличного настроения, новых достижений и побед.

Иванишин в свою очередь похвалил российских ученых за умение выполнять сложнейшие задачи. Они не только успешно справляются с работой, но и укладываются в те короткие сроки, которые перед ними стоят.

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Автор: Кристина Мокроусова
#роскосмос #мкс #космонавты #день космонавтики

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