Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики с борта станции

Роскосмос опубликовал в Сети обращение к россиянам от членов экипажа Международной космической станции (МКС). Они поздравили жителей РФ с Днем космонавтики.

С поздравлением к россиянам обратились Иван Вагнер, Олег Скрипочка и Анатолий Иванишин. Скрипочка напомнил, что Юрий Гагарин полетел в космос ровно 59 лет назад и стал первым человеком, кто выбрался на орбиту Земли. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Вагнер добавил, что улыбка Гагарина будет вдохновлять новые поколения космонавтов и астронавтов. Он пожелал россиянам отличного настроения, новых достижений и побед.

Иванишин в свою очередь похвалил российских ученых за умение выполнять сложнейшие задачи. Они не только успешно справляются с работой, но и укладываются в те короткие сроки, которые перед ними стоят.