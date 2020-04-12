Малышева оценила риск заразиться коронавирусом через еду

Разогрев еды в микроволновой печи способен уничтожить вирус, который случайно мог попасть в блюдо во время приготовления. Соответствующее заявление сделал врач и телеведущая Елена Малышева.

Малышева на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, в котором поделилась словами профессора молекулярной биологии и иммунологии из США Паулы Кэннон. Иммунолог призвала граждан не бояться брать еду в ресторанах на вынос во время пандемии коронавируса, поскольку повара чаще всего придерживаются всех гигиенических правил, чтобы предотвратить болезни пищевого характера.

Телеведущая отметила, что всегда есть дополнительные меры безопасности, если человек, который готовил блюдо, чихнул или кашлянул во время процесса. Одним из них является разогрев пищи в микроволновой печи. Кроме того, Малышева рекомендует не есть еду из контейнеров, а перекладывать ее в тарелку и тщательно мыть руки перед употреблением, передает РИА Новости.

Елена Малышева ранее рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет во время пандемии. В список вошли устрицы, овсянка и другие продукты.