Режим "масштабного бедствия" впервые в истории США действует по всей стране

Вайоминг стал последним из американских штатов, в которых был введен режим "масштабного бедствия". Впервые в истории США теперь он действует по всей стране, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Режим "масштабного бедствия" в Вайоминге был введен по распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Ранее к главе Белого дома с соответствующей просьбой обратился губернатор штата, когда здесь коронавирусной инфекцией заразились две сотни человек. Информацией об этом поделился телеканал Fox News.

Трамп принял это решение, основываясь на том, что США вышли в лидеры по количеству летальных случаев от COVID-19 в мире. На американской территории уже зафиксировали 20 389 смертей из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего американцев умерли в Нью-Йорке.