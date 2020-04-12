Самолет из Мадрида с застрявшими в Испании россиянами сделает остановку в Петербурге

Российские туристы, застрявшие в Испании из-за пандемии коронавирусной инфекции, смогут долететь до Петербурга. Самолет "Аэрофлота" по пути в Москву сделает остановку в аэропорту "Пулково".

Рейс из Мадрида в Москву, намеченный на 13 апреля, изначально должен был лететь без остановок в других российских городах. На него должны были сажать только жителей российской столицы и Подмосковья. При этом самолет оказался полупустым. Поэтому было решено посадить на него петербуржцев и жителей Ленобласти. Информацией об этом поделилось РИА Новости, сославшись на Telegram-канала Госуслуги: Мадрид-РФ.

Жители Петербурга и Ленинградской области могут зарегистрироваться на вывозной рейс на сайте Госуслуг. Пока неизвестно, когда из Испании будут вывозить россиян из других регионов. На испанской территории в настоящее время находятся около тысячи российских граждан.