Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Космонавт Борисенко рассказал, можно ли верить фильмам о космосе

Космонавт Борисенко рассказал, можно ли верить фильмам о космосе

 Самолет из Бангкока доставил в Петербург больше сотни россиян

Самолет из Бангкока доставил в Петербург больше сотни россиян
Россия раскритиковала планы США ввести новые санкции на фоне пандемии

Россия раскритиковала планы США ввести новые санкции на фоне пандемии

 Власти Москвы обязали таксистов спрашивать у пассажиров пропуска

Власти Москвы обязали таксистов спрашивать у пассажиров пропуска
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
Космонавт Борисенко рассказал, можно ли верить фильмам о космосе

Космонавт Борисенко рассказал, можно ли верить фильмам о космосе

 Самолет из Бангкока доставил в Петербург больше сотни россиян

Самолет из Бангкока доставил в Петербург больше сотни россиян
Россия раскритиковала планы США ввести новые санкции на фоне пандемии

Россия раскритиковала планы США ввести новые санкции на фоне пандемии

 Власти Москвы обязали таксистов спрашивать у пассажиров пропуска

Власти Москвы обязали таксистов спрашивать у пассажиров пропуска
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
1:11   12 Апреля 2020
Общество

Космонавт Борисенко рассказал, можно ли верить фильмам о космосе

Космонавт Борисенко рассказал, можно ли верить фильмам о космосе

Многие фильмы о космосе не передают того, что в действительно испытывают космонавты, однако кинокартина "Время первых" сильнее остальных приблизилась к реальности. Об этом заявил космонавт Андрей Борисенко.

Российский летчик-космонавт Андрей Борисенко провел в космических полетах 337 суток 8 часов и 56 минут. В честь Дня космонавтики, который традиционно отмечается 12 апреля, Борисенко рассказал о своих трудовых буднях в беседе с iReactor.

Попасть в космос достаточно сложно, поскольку каждый претендент проходит серьезное обучение и подготовку. Космонавт должен обладать не только хорошими физическими данными, но и крепким эмоциональным здоровьем.

Борисенко признался, что во время космических полетов очень не хватает душа, поскольку все гигиенические процедуры осуществляются с помощью влажного полотенца. Кроме того, часто космонавтам хочется чего-нибудь вкусного. Например, рассказал Борисенко, ему не хватает в космосе сырников.

Что касается фильмов, то чаще всего их просмотр заканчивается для космонавтов просмотром трейлеров. Однако фильм "Время первых" он все же рекомендовал бы к просмотру.

"Там очень хорошо показана и работа космонавтов, и работа наземных служб, и разные обстоятельства, которые иногда возникают у космонавтов в реальной жизни", — отметил он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#космос #кино #день космонавтики

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...