Космонавт Борисенко рассказал, можно ли верить фильмам о космосе

Многие фильмы о космосе не передают того, что в действительно испытывают космонавты, однако кинокартина "Время первых" сильнее остальных приблизилась к реальности. Об этом заявил космонавт Андрей Борисенко.

Российский летчик-космонавт Андрей Борисенко провел в космических полетах 337 суток 8 часов и 56 минут. В честь Дня космонавтики, который традиционно отмечается 12 апреля, Борисенко рассказал о своих трудовых буднях в беседе с iReactor.

Попасть в космос достаточно сложно, поскольку каждый претендент проходит серьезное обучение и подготовку. Космонавт должен обладать не только хорошими физическими данными, но и крепким эмоциональным здоровьем.

Борисенко признался, что во время космических полетов очень не хватает душа, поскольку все гигиенические процедуры осуществляются с помощью влажного полотенца. Кроме того, часто космонавтам хочется чего-нибудь вкусного. Например, рассказал Борисенко, ему не хватает в космосе сырников.

Что касается фильмов, то чаще всего их просмотр заканчивается для космонавтов просмотром трейлеров. Однако фильм "Время первых" он все же рекомендовал бы к просмотру.