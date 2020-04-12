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0:31   12 Апреля 2020
Общество

Самолет из Бангкока доставил в Петербург больше сотни россиян

Самолет из Бангкока доставил в Петербург больше сотни россиян

Застрявшие из-за пандемии COVID-19 в Таиланде российские туристы смогли вернуться на родину. Рейс из Бангкока доставил в Петербург 109 россиян.

О прибытии самолета рейса SU 273 авиакомпании "Аэрофлот" с гражданами РФ сообщило онлайн-табло петербургского аэропорта. Все пассажиры должны пройти осмотр медицинских работников и специалистов Роспотребнадзора. У них возьмут анализы на коронавирус и выдадут предписание санитарного врача о необходимой самоизоляции на 14 дней. Багаж россиян пройдет дезинфекцию. Информацией об этом поделился ТАСС.

Из аэропорта домой жители Петербурга и Ленобласти отправятся на автобусах. Для людей из других регионов подготовлены места в пансионате "Заря". Список вывозных рейсов россиян из-за границы на ближайшие дни был согласован Росавиацией.

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Автор: Юлия Яковлева
#самолет #пулково #таиланд #бангкок

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