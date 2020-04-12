Россия раскритиковала планы США ввести новые санкции на фоне пандемии

Кремль внимательно изучит решение президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении стран, задерживающих эвакуацию своих граждан из страны. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков обратил внимание, что сейчас весь мир переживает сложные времена, связанные с пандемией коронавируса. Он раскритиковал Вашингтон за обращение к санкционным инструментарием в сложившейся ситуации. Представитель МИД РФ добавил, что санкционный опыт показывает, что ограничения вредят прежде всего простым гражданам, но никак не влияют на политику страны, передает РИА Новости.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее утвердил указ о введении визовых санкций против государств, которые замедляют возвращение своих граждан в условиях коронавируса. Многие страны, включая Россию, вывозят своих соотечественников домой. Российские туристы возвращаются на родину специальными рейсами, а также с помощью Минобороны РФ и МЧС.