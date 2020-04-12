Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собянин перечислил представителей профессий, которым не нужны спецпропуска в Москве

Собянин перечислил представителей профессий, которым не нужны спецпропуска в Москве

 Беглов обратился к петербуржцам по случаю наступающего Дня космонавтики

Беглов обратился к петербуржцам по случаю наступающего Дня космонавтики
Россия раскритиковала планы США ввести новые санкции на фоне пандемии

Россия раскритиковала планы США ввести новые санкции на фоне пандемии

 Власти Москвы обязали таксистов спрашивать у пассажиров пропуска

Власти Москвы обязали таксистов спрашивать у пассажиров пропуска
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
Собянин перечислил представителей профессий, которым не нужны спецпропуска в Москве

Собянин перечислил представителей профессий, которым не нужны спецпропуска в Москве

 Беглов обратился к петербуржцам по случаю наступающего Дня космонавтики

Беглов обратился к петербуржцам по случаю наступающего Дня космонавтики
Россия раскритиковала планы США ввести новые санкции на фоне пандемии

Россия раскритиковала планы США ввести новые санкции на фоне пандемии

 Власти Москвы обязали таксистов спрашивать у пассажиров пропуска

Власти Москвы обязали таксистов спрашивать у пассажиров пропуска
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
0:00   12 Апреля 2020
Политика

Россия раскритиковала планы США ввести новые санкции на фоне пандемии

Россия раскритиковала планы США ввести новые санкции на фоне пандемии

Кремль внимательно изучит решение президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении стран, задерживающих эвакуацию своих граждан из страны. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков обратил внимание, что сейчас весь мир переживает сложные времена, связанные с пандемией коронавируса. Он раскритиковал Вашингтон за обращение к санкционным инструментарием в сложившейся ситуации. Представитель МИД РФ добавил, что санкционный опыт показывает, что ограничения вредят прежде всего простым гражданам, но никак не влияют на политику страны, передает РИА Новости.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее утвердил указ о введении визовых санкций против государств, которые замедляют возвращение своих граждан в условиях коронавируса. Многие страны, включая Россию, вывозят своих соотечественников домой. Российские туристы возвращаются на родину специальными рейсами, а также с помощью Минобороны РФ и МЧС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сша #санкции #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...