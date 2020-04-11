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23:37   11 Апреля 2020
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Оперштаб сообщил о смерти 14 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями

Оперштаб сообщил о смерти 14 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями

Пациенты с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в столице. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Москвы сообщил о смерти 14 человек.

Возраст пациентов варьировался от 52 до 82 лет. Все они имели сопутствующие заболевания – гипертонию, сахарный диабет, карбиомиопатию и последствия инфаркта.

Первое место по количеству смертельных случаев во время пандемии коронавируса заняли Соединенные Штаты. Они обогнали по этому показателю Италию.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #смерть #коронавирус

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