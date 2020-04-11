Собянин перечислил представителей профессий, которым не нужны спецпропуска в Москве

Люди некоторых профессий смогут передвигаться по Москве без цифрового пропуска при наличии служебного удостоверения, заявил мэр города Сергей Собянин.

Согласно указу главы столицы, такое право получают военные, государственные служащие, судьи, адвокаты, журналисты, охранники, сообщает РИА Новости. Люди этих профессий могут не получать цифровой пропуск, разрешающий передвижения по Москве, если у них есть при себе удостоверения, подтверждающие их занятость.

Те лица, которые сопровождают вышеперечисленных лиц, должны будут получить цифровой пропуск, как и другие горожане. Указ действует на все передвижения как на личном транспорте, так и на общественном, включая железнодорожный.

Недавно московские власти уточнили, что необходимо для получения цифрового пропуска. Введение пропускного режима обусловлено борьбой с распространением коронавируса. В Москве зарегистрировано более восьми тыс. случаев заражения COVID-19, из них около 500 выздоровели, 58 погибли.