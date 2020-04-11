Беглов обратился к петербуржцам по случаю наступающего Дня космонавтики

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по случаю наступающего Дня космонавтики — 12 апреля — обратился к гражданам Северной столицы с поздравлениями.

Глава города высоко оценил работу научных предприятий и организаций Петербурга. По словам Беглова, специалисты вносят значительный вклад в разработку новейших технологий.

"Трудом и талантом нескольких поколений космонавтов, ученых, конструкторов и испытателей наша страна сохраняет и укрепляет свое лидерство в покорении космоса", — цитирует слова губернатора "Невские Новости".

Александр Беглов подчеркнул, что россияне всегда будут помнить выдающегося петербуржца космонавта Юрия Гагарина, который первый побывал на околоземной орбите. Кроме того, ленинградские ученые и инженеры побывали на передовой многих открытий, что также нельзя забывать, напоминил губернатор.