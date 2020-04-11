Власти Москвы обязали таксистов спрашивать у пассажиров пропуска

Москвичи, планирующие использовать услуги такси, должны предъявлять водителям пропуска, сообщили в департаменте торговли и услуг.

По информации РИА Новости, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк уточнил, что, начиная с 15 апреля, проверку наличия пропусков обязаны осуществлять водители такси. В случае отсутствие такового, водитель должен отказать клиенту без цифрового кода в обслуживании.

Немерюк отметил, что сами работники сферы такси также получают свой цифровой код, так как их деятельность не попадает под введенные ограничения из-за пандемии COVID-19.

Подобные меры были введены в виду распространения коронавирусной инфекции. Они призваны защитить граждан от опасности, а также препятствовать дальнейшему распространению заболевания в Москве.