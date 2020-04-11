Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов обратился к петербуржцам по случаю наступающего Дня космонавтики

Беглов обратился к петербуржцам по случаю наступающего Дня космонавтики

 Большой поток пациентов с COVID-19 спровоцировал пробку из машин скорой в Химках

Большой поток пациентов с COVID-19 спровоцировал пробку из машин скорой в Химках
Власти Москвы обязали таксистов спрашивать у пассажиров пропуска

Власти Москвы обязали таксистов спрашивать у пассажиров пропуска

 Тренер "Уфы" Евсеев назвал Путина единственным человеком, достойным поста главы РФ

Тренер "Уфы" Евсеев назвал Путина единственным человеком, достойным поста главы РФ
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
Беглов обратился к петербуржцам по случаю наступающего Дня космонавтики

Беглов обратился к петербуржцам по случаю наступающего Дня космонавтики

 Большой поток пациентов с COVID-19 спровоцировал пробку из машин скорой в Химках

Большой поток пациентов с COVID-19 спровоцировал пробку из машин скорой в Химках
Власти Москвы обязали таксистов спрашивать у пассажиров пропуска

Власти Москвы обязали таксистов спрашивать у пассажиров пропуска

 Тренер "Уфы" Евсеев назвал Путина единственным человеком, достойным поста главы РФ

Тренер "Уфы" Евсеев назвал Путина единственным человеком, достойным поста главы РФ
Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

 Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей
21:47   11 Апреля 2020
Политика

Власти Москвы обязали таксистов спрашивать у пассажиров пропуска

Власти Москвы обязали таксистов спрашивать у пассажиров пропуска

Москвичи, планирующие использовать услуги такси, должны предъявлять водителям пропуска, сообщили в департаменте торговли и услуг.

По информации РИА Новости, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк уточнил, что, начиная с 15 апреля, проверку наличия пропусков обязаны осуществлять водители такси. В случае отсутствие такового, водитель должен отказать клиенту без цифрового кода в обслуживании.

Немерюк отметил, что сами работники сферы такси также получают свой цифровой код, так как их деятельность не попадает под введенные ограничения из-за пандемии COVID-19.

Подобные меры были введены в виду распространения коронавирусной инфекции. Они призваны защитить граждан от опасности, а также препятствовать дальнейшему распространению заболевания в Москве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#москва #такси

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...