Тренер "Уфы" Евсеев назвал Путина единственным человеком, достойным поста главы РФ

Российский лидер Владимир Путин является единственным человеком, который способен управлять Российской Федерацией, считает главный тренер футбольного клуба "Уфа" Вадим Евсеев.

Как передает канал RT, по мнению Евсеева, альтернативы Владимиру Путину для РФ попросту не существует. Тренер "Уфы" задался вопросом: кто еще способен управлять Россией? В ироничной форме он вспомнил одиозного блогера Алексея Навального, а также его соратницу Ксению Собчак, назвав мысли об их кандидатурах на пост президента "Смехопанорамой".

По информации издания, Евсеев ранее заявлял о готовности осуществлять гражданам России продукты питания и лекарства в связи с распространением коронавируса нового типа. Он отметил, что в случае, если его силы потребуются в этом деле, то он с без проблем готов прийти на помощь нуждающимся.