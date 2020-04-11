Большой поток пациентов с COVID-19 спровоцировал пробку из машин скорой в Химках

Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства в подмосковных химках. Причиной тому стал большой поток пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Известно, что за последние несколько дней количество зараженных COVID-19 россиян значительно выросло. Оперштаб отмечает, что московские стационары и станции скорой помощи работают в усиленном режиме, передает РИА Новости.

"Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам", – добавили в оперативном штабе.

Также сообщается, что всех заболевших распределят в стационар и окажут необходимую медпомощь. Кроме того, инфицированных коронавирусам людей принимают частные клиники и федеральные станции.

Власти Подмосковья ввели новые ограничительные меры для противостояния распространению коронавируса. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области теперь будет действовать пропускной режим.