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21:14   11 Апреля 2020
Политика

Либеральное правительство Судана погрузило страну в экономический кризис

Либеральное правительство Судана погрузило страну в экономический кризис

Жители Судана требуют отставки действующего либерального правительства, которое привело страну к экономической разрухе. Об этом стало известно в субботу, 11 апреля.

По данным Федерального агентства новостей, за двое минувших суток в суданской столице, а также в Кассале и Дарфуре прошли массовые митинги, во время которых жители Судана требовали отставки действующего правительства во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдоком. 

Больше всего суданцев возмущает отсутствие топлива на автозаправках, газа для приготовления еды, а также проблемы с электричеством и хлебом. Участники протеста заявляли, что положение дел в стране ухудшилось после прихода Хамдока к власти.

Проходя мимо Президентского дворца в Хартуме, участники акции кричали лозунги: "Только падение", "Нет новому колониализму", "Нет региональному вмешательству в суданские дела". Решения либеральных властей привели к тому, что в стране начала процветать преступность и ухудшилась экономическая ситуация.

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Автор: Юлия Яковлева
#митинг #судан

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