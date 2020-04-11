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20:57   11 Апреля 2020
Общество

Вирусолог Чепурнов назвал критерии для добровольцев на испытания вакцин

Вирусолог Чепурнов назвал критерии для добровольцев на испытания вакцин

Принять участие в испытаниях вакцины может почти любой желающий. Основной критерий для отбора – хорошее здоровье, сообщил профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Допустить к испытаниям вакцины могут тех, кто в течение последних 30 дней не болел даже ОРЗ. Помимо этого, доброволец не может иметь патологий сердца, легких или печени, подчеркнул в интервью телеканалу "360" ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.

Испытания проходят в два этапа. Первая группа насчитывает от 20 до 40 человек. Если тесты проходят успешно, то на втором этапе препарат тестируют на 180 людях. Доброволец заполняет опросный лист, в котором самостоятельно фиксирует все возможные ухудшения. Помимо этого, он проходит регулярный медосмотр, а также сдает кровь на анализ. Так медики отслеживают выработку антител против возбудителя болезни.

Возможную дату появления первой вакцины от коронавирусной инфекции назвал выпускник биологического факультета МГУ Евгений Тлисов. По его словам, массовое производство лекарства начнется только после проведения клинических испытаний, поэтому ожидать появления препарата на рынке можно не раньше чем через шесть месяцев.

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Автор: Ирина Большунова
#препарат #клинические испытания #вакцина #коронавирус

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