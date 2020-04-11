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20:26   11 Апреля 2020
Политика

Арабские бедуины в Сирии протестуют против курдских бандитов и американских солдат

Арабские бедуины в Сирии протестуют против курдских бандитов и американских солдат

Арабские бедуины из долины Евфрата протестуют против американцев и курдских боевиков, сменивших террористов ИГИЛ (запрещена в России) и теперь хозяйничающих на их территории.

О том, чем все это может закончиться, рассказал руководитель Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик. Арабские племена недовольны деятельностью США и подконтрольных им курдских боевиков из "Демократических сил Сирии" (SDF), сообщает ФАН.

Родоплеменные союзы Баггара и Агейдат готовы подчиниться сирийскому правительству, если оно поможет освободить их земли от вооруженных курдов. Как объяснил шейх Баггар Хачим-Аль-Исы, его народ устал от претензий курдов, которые оккупировали территорию коренного населения. Шейх заявил, что его племя живет здесь испокон веков, поэтому люди больше не хотят видеть такое неуважительное к себе отношение. Ситуация осложняется еще и тем, что курды сейчас пытаются завербовать в свои ряды молодых людей из племени бедуинов.

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Автор: Илья Романович
#сирия #курды #арабы #бедуины

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