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20:16   11 Апреля 2020
Общество

Воробьев объявил о введении спецпропусков для любого транспорта в Московской области

Воробьев объявил о введении спецпропусков для любого транспорта в Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, когда жители области смогут оформить электронные пропуска для передвижения по региону на транспортных средствах.

Теперь в Московской области так же, как и в Москве будет работать пропускной режим, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Удостоверения будут выдаваться в электронном виде, с их помощью правоохранители смогут проверить, куда, на чем и с какой целью передвигается гражданин.

Со среды, 15 апреля, в Московской области начнет работу пропускной режим. Идентификация нужна для того, чтобы вовремя выявить заболевших. Также это содействует тому, чтобы люди тщательнее соблюдали режим самоизоляции. Эти пропуска нужно будет также получить всем водителям.

 

 

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Автор: Яна Либерман
#воробьев #подмосковье

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