Рейды "Альянса врачей" в Подмосковье направлены на дискредитацию российских медиков

Анастасия Васильева со своим профсоюзом "Альянс врачей" устроила несколько провокационных акций в российских больницах. Своими действиями она не помогает медикам, а пытается заявить о себе для дальнейшей карьеры в политике.

"Альянс врачей" 30 марта объявил о "всероссийской мединспекции". В рамках этой кампании члены организации посетили Окуловку, Реутов и Солнечногорск. В этих населенных пунктах их встречали местные члены профсоюза. Закономерности, которые прослеживаются в этих "инспекциях", отмечены в статье ФАН.

Васильева на собранные фондом деньги покупала средства индивидуальной защиты для доставки в медучреждения. На месте ее встречали лояльные представители больниц, которые забирали коробки с неустановленным содержимым.

Но не везде Васильеву встречали "свои". В Новгородской области главврач ЦРБ Наталья Усатова заявила, что глава профсоюза нарушила режим самоизоляции, хотя даже медработники стараются передвигаться по региону только в случае крайней необходимости.

Следует отметить, что вместе с Васильевой режим самоизоляции нарушает и ее свита. Она преднамеренно пренебрегает требованием властей, подвергая себя и других опасности, ради того, чтобы попытаться заявить о себе. Возможно, эта кампания является частью ее плана по продвижению в политике. Она, как и юрист иноагента ФБК Любовь Соболь, является проектом скандально известного блогера Алексея Навального. Именно с ним она связывает свои перспективы в политике.